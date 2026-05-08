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Jeux DiaboloBus Villemandeur

Jeux DiaboloBus Villemandeur

Jeux DiaboloBus Villemandeur samedi 6 juin 2026.

Ville : 45700 Villemandeur

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Villemandeur

Jeux DiaboloBus

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Jeux DiaboloBus
Tous les 1ers samedis du mois, jeux pour tous. Entrée gratuite pour les nouveaux venus & adhérents.   .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 42 30 64  diabolobus@free.fr

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English :

DiaboloBus Games

L’événement Jeux DiaboloBus Villemandeur a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS

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