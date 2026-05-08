Jeux DiaboloBus Villemandeur
Jeux DiaboloBus Villemandeur samedi 6 juin 2026.
Villemandeur
Jeux DiaboloBus
Villemandeur Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Jeux DiaboloBus
Tous les 1ers samedis du mois, jeux pour tous. Entrée gratuite pour les nouveaux venus & adhérents. .
Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 42 30 64 diabolobus@free.fr
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English :
DiaboloBus Games
L’événement Jeux DiaboloBus Villemandeur a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS
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