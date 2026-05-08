Villemandeur

Jeux DiaboloBus

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Jeux DiaboloBus

Tous les 1ers samedis du mois, jeux pour tous. Entrée gratuite pour les nouveaux venus & adhérents. .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 42 30 64 diabolobus@free.fr

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English :

DiaboloBus Games

L’événement Jeux DiaboloBus Villemandeur a été mis à jour le 2026-05-08 par OT MONTARGIS