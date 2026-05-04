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4ème édition du Rackelton de Villemandeur Villemandeur

4ème édition du Rackelton de Villemandeur Villemandeur

4ème édition du Rackelton de Villemandeur Villemandeur samedi 13 juin 2026.

Adresse : 17 Rue Alphonse Daudet

Ville : 45700 Villemandeur

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Villemandeur

4ème édition du Rackelton de Villemandeur

17 Rue Alphonse Daudet Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

4ème édition du Rackelton de Villemandeur
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17 Rue Alphonse Daudet Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

4th edition of the Rackelton de Villemandeur

L’événement 4ème édition du Rackelton de Villemandeur Villemandeur a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS

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