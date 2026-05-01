Festival d’arts de rue Villemandeur
Festival d’arts de rue Villemandeur samedi 30 mai 2026.
Villemandeur
Festival d’arts de rue
Villemandeur Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Festival d’arts de rue
Villemandeur vous invite à vivre un moment hors du temps avec le retour de son festival d’arts de rue ! Tout public. Gratuit. Pendant deux jours, le parc devient une véritable scène à ciel ouvert.
Spectacles, rencontres artistiques, ateliers, initiations et animations viendront rythmer ce rendez-vous festif et familial. Buvette et restauration sur place. .
Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 46 82
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English :
Street arts festival
L’événement Festival d’arts de rue Villemandeur a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MONTARGIS