Villemandeur

Festival d’arts de rue

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Festival d’arts de rue

Villemandeur vous invite à vivre un moment hors du temps avec le retour de son festival d’arts de rue ! Tout public. Gratuit. Pendant deux jours, le parc devient une véritable scène à ciel ouvert.

Spectacles, rencontres artistiques, ateliers, initiations et animations viendront rythmer ce rendez-vous festif et familial. Buvette et restauration sur place. .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 46 82

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English :

Street arts festival

L’événement Festival d’arts de rue Villemandeur a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MONTARGIS