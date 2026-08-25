Informations pratiques

Bussière-Galant

Jeux d’improvisation théâtre ImproBingo

Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

L’Association Arts Terre 87 vous propose une rencontre dans la détente sous le signe de l’improvisation théâtrale. Apprendre les bases et techniques de l’improvisation, de façon détendue, ludique, extravagante, et avec simplicité. Impro Bingo a été ré-inventé et repensé par Arts Terre 87, pour vous permettre de vous amuser même en étant débutant, et vous surpasser si bon niveau de jeu !

Des accessoires sont disponibles pour entrer dans le personnage imaginé plus facilement. Laissez vous transporter et voyager dans des situations rocambolesques ! Sur inscription uniquement (par email). .

Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine artsterre87@gmail.com

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English : Jeux d’improvisation théâtre ImproBingo

L’événement Jeux d’improvisation théâtre ImproBingo Bussière-Galant a été mis à jour le 2026-08-25 par Terres de Limousin