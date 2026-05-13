JEUX EN BOIS À VILLENOUVELLE Route Nationale Villenouvelle

Villenouvelle

JEUX EN BOIS À VILLENOUVELLE

Route Nationale MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Puissance 4 géant, Himalaya, billard hollandais ou encore jeu de palets … Vous aimez ces jeux ? Rendez-vous au à la médiathèque de Villenouvelle en famille pour en profiter !

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, découvrez cette animation jeux en bois XXL.

Animé par Olivier Pérez.

À partir de 5 ans. .

Route Nationale MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 66 99 67 bibliotheque@mairie-villenouvelle.fr

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English :

Giant 4-power, Himalaya, Dutch billiards or shuffleboard … Do you like these games? Come to the Villenouvelle media library with your family to enjoy them!

L’événement JEUX EN BOIS À VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE