PORTES OUVERTES AUX JARDINS DE SAINT SERNIN JARDINS DE SAINT-SERNIN Villenouvelle

Villenouvelle

PORTES OUVERTES AUX JARDINS DE SAINT SERNIN

JARDINS DE SAINT-SERNIN 14 Hameau de Saint Sernin Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les fermes sont en fête ! En Haute-Garonne et partout ailleurs, découvrez les producteurs directement dans leurs fermes !

Venez cueillir vos produits de la ferme !

Profitez également de la boutique avec vente des produits de la ferme et autres produits locaux.

Organisé dans le cadre des Fermes en fête .

JARDINS DE SAINT-SERNIN 14 Hameau de Saint Sernin Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 6 61 81 27 13

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English :

Farms are celebrating! In Haute-Garonne and elsewhere, discover producers directly on their farms!

L’événement PORTES OUVERTES AUX JARDINS DE SAINT SERNIN Villenouvelle a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE