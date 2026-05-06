PORTES OUVERTES AUX JARDINS DE SAINT SERNIN JARDINS DE SAINT-SERNIN Villenouvelle
PORTES OUVERTES AUX JARDINS DE SAINT SERNIN JARDINS DE SAINT-SERNIN Villenouvelle samedi 6 juin 2026.
Villenouvelle
PORTES OUVERTES AUX JARDINS DE SAINT SERNIN
JARDINS DE SAINT-SERNIN 14 Hameau de Saint Sernin Villenouvelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
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Organisé dans le cadre des Fermes en fête .
JARDINS DE SAINT-SERNIN 14 Hameau de Saint Sernin Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 6 61 81 27 13
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English :
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L’événement PORTES OUVERTES AUX JARDINS DE SAINT SERNIN Villenouvelle a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE