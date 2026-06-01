Fermes en Fête – Les jardins de Saint-Sernin, Les jardins de Saint-Sernin, 14 Hameau de Saint-Sernin, Villenouvelle

Fermes en Fête – Les jardins de Saint-Sernin 6 et 7 juin Les jardins de Saint-Sernin, 14 Hameau de Saint-Sernin Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Cueillette de fruits et légumes.

Boutique avec vente des produits de la ferme et autres produits locaux.

Les jardins de Saint-Sernin, 14 Hameau de Saint-Sernin Villenouvelle 31290 Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 81 27 13 »}]

Exploitation maraîchère et fruitière en libre cueillette

DR