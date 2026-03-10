Jeux en bois de la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse
Jeux en bois de la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse samedi 4 avril 2026.
Jeux en bois de la Renaissance
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Amusez-vous en famille ou entre amis autour d’une sélection de jeux en bois qui animaient cours et fêtes du Moyen-Âge à la Renaissance ! Une animation conviviale et ludique dans la cour du château pour petits et grands.
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr
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English : Jeux en bois
Enjoy a selection of wooden games that were used in courtyards and festivals from the Middle Ages to the Renaissance! A fun and friendly event in the castle courtyard for young and old alike.
L’événement Jeux en bois de la Renaissance Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence