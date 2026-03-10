Jeux en bois de la Renaissance Le Village Suze-la-Rousse

Jeux en bois de la Renaissance

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Amusez-vous en famille ou entre amis autour d’une sélection de jeux en bois qui animaient cours et fêtes du Moyen-Âge à la Renaissance ! Une animation conviviale et ludique dans la cour du château pour petits et grands.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 44 leschateaux@ladrome.fr

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English : Jeux en bois

Enjoy a selection of wooden games that were used in courtyards and festivals from the Middle Ages to the Renaissance! A fun and friendly event in the castle courtyard for young and old alike.

L’événement Jeux en bois de la Renaissance Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence