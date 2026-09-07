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Jeux en folie, Bibliothèque Les Touches, Les Touches

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque Les Touches · Les Touches

Jeux en folie, Bibliothèque Les Touches, Les Touches

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Les Touches
Adresse
7 rue du sacré-coeur 44390 Les Touches
Ville
44390 Les Touches
Département
Loire-Atlantique
Tarif
entrée libre

Jeux en folie Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Les Touches Loire-Atlantique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Nombreux jeux à disposition pour tous les âges et toutes les envies !

Bibliothèque Les Touches 7 rue du sacré-coeur 44390 Les Touches Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 72 43 96 https://www.bibliotheques.cceg.fr/les-touches https://www.facebook.com/bibliothequelestouches/?locale=fr_FR
Biblis en folie 2026

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