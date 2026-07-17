Jeux en Folie, Bibliothèque Municipale de Champfromier, Champfromier
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Champfromier · Champfromier
Informations pratiques
Jeux en Folie Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Municipale de Champfromier Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
À la découverte d’anciens et de nouveaux jeux.
Animation intergénérationnelle dans le fair-play et la bonne humeur !
Bibliothèque Municipale de Champfromier 564 route des Burgondes 01410 Champfromier Champfromier 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 56 92 27 https://mabib.fr/cfr/ Bibliothèque municipale créée en avril 1994
564 route des Burgondes 01410 Champfromier
Prêts de documents et diverses animations culturelles. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parking handicapés.
Biblis en folie 2026
© lau