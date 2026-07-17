Jeux en Folie, Bibliothèque Municipale de Champfromier, Champfromier

Informations pratiques

Jeux en Folie Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Municipale de Champfromier Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

À la découverte d’anciens et de nouveaux jeux.

Animation intergénérationnelle dans le fair-play et la bonne humeur !

Bibliothèque Municipale de Champfromier 564 route des Burgondes 01410 Champfromier Champfromier 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 56 92 27 https://mabib.fr/cfr/ Bibliothèque municipale créée en avril 1994

564 route des Burgondes 01410 Champfromier

Prêts de documents et diverses animations culturelles. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Parking handicapés.

Biblis en folie 2026

© lau