Jeux en folie!, Médiathèque des Promenades, Bourgogne-Fresne

Informations pratiques

Jeux en folie! Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque des Promenades Marne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Jeux en folie!

Jeux de société vs jeux de robots!

Le temps d’une soirée, venez faire une partie en famille ou entre amis, autour d’une selection de jeux de société.

Si vous préférez coder et programmer en amateur , venez manipuler nos Robots Dash et Dot, prêtés par la Bibliothèque départementale de la Marne!

Une soirée d’amusement qui se cloturera avec quelques gourmandises

Médiathèque des Promenades 23 avenue du Docteur Manichon 51110 Bourgogne-Fresne Bourgogne-Fresne 51110 Bourgogne Marne Grand Est 0326976928 La Médiathèque a été construite il y a 13 ans, au sein du groupe scolaire. Elle dispose d’un fonds documentaire, et fait partie du Réseau Cultureetvous. Ce réseau permet la mise en place de manifestations communes et dispose d’un fonds flottant entre chacune des médiathèques. La Médiathèque est située au centre du groupe scolaire. Un parking avec un accès handicapé est situé à quelques mètres.

Biblis en folie 2026

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