Jeux et animations sur le marché Mussy-sous-Dun
dimanche 12 juillet 2026 · Mussy-sous-Dun
Informations pratiques
Mussy-sous-Dun
Jeux et animations sur le marché
Sous l’aire de loisirs du viaduc Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 13:00:00
Date(s) :
2026-07-12
A partir de 9h, le réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne se balade avec le marché de producteurs sous le viaduc de Mussy-sous-Dun pour vous proposer des séances conviviales autour des jeux de société ! Jouez, cherchez, lancez, gagnez, devinez, tentez, risquez.
Ouvert à tous sans réservation.
L’office de Tourisme vous proposera également de découvrir son programme estival ! .
Sous l’aire de loisirs du viaduc Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr
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English : Jeux et animations sur le marché
L’événement Jeux et animations sur le marché Mussy-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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