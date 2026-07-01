Informations pratiques

Mussy-sous-Dun

Jeux et animations sur le marché

Sous l’aire de loisirs du viaduc Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-12

A partir de 9h, le réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne se balade avec le marché de producteurs sous le viaduc de Mussy-sous-Dun pour vous proposer des séances conviviales autour des jeux de société ! Jouez, cherchez, lancez, gagnez, devinez, tentez, risquez.

Ouvert à tous sans réservation.

L’office de Tourisme vous proposera également de découvrir son programme estival ! .

Sous l’aire de loisirs du viaduc Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux et animations sur le marché

L’événement Jeux et animations sur le marché Mussy-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais