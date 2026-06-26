Jeux te défie Mussy Mussy-sous-Dun
Jeux te défie Mussy Mussy-sous-Dun dimanche 12 juillet 2026.
Mussy-sous-Dun
Jeux te défie Mussy
Aire de loisirs, près du viaduc de Mussy Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.
Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .
Aire de loisirs, près du viaduc de Mussy Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 reseau@bsb71.fr
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English : Jeux te défie Mussy
L’événement Jeux te défie Mussy Mussy-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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