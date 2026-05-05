Jeux et jouets dans la nature, Eglise d’Ouilly-du-Houley, Ouilly-du-Houley

Jeux et jouets dans la nature Jeudi 16 juillet, 14h30 Eglise d’Ouilly-du-Houley Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Et si la nature se transformait en un grand magasin de jouets ? Pas besoin de baguette magique mais juste de quelques astuces pour apprendre à bricoler ses propres jouets à partir des plantes locales. De bons moments de jeux en perspective au cours de la balade, à partager famille.

(4km/2h) – Niveau 2

Eglise d’Ouilly-du-Houley Eglise d’Ouilly-du-HouleyPas de descriptionOUILLY-DU-HOULEY Ouilly-du-Houley 14590 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@lisieux-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 18 10 »}]

Partons en balade au fil de l’eau, dans un coin de nature qui nous offrira les matériaux nécessaires à la fabrication de jeux et jouets à bricoler et à partager en famille. (4km/2h) – Niveau 2