Jeux et jouets dans la nature Ouilly-du-Houley

Jeux et jouets dans la nature

Eglise d’Ouilly-du-Houley Ouilly-du-Houley Calvados

Partons en balade au fil de l’eau, dans un coin de nature qui nous offrira les matériaux nécessaires à la fabrication de jeux et jouets à bricoler et à partager en famille.

(4km/2h) Niveau 2

Et si la nature se transformait en un grand magasin de jouets ? Pas besoin de baguette magique mais juste de quelques astuces pour apprendre à bricoler ses propres jouets à partir des plantes locales. De bons moments de jeux en perspective au cours de la balade, à partager famille.

(4km/2h) Niveau 2 .

Eglise d’Ouilly-du-Houley Ouilly-du-Houley 14590 Calvados Normandie +33 2 31 48 18 10 tourisme@lisieux-normandie.fr

English : Jeux et jouets dans la nature

Let’s take a walk along the river, in a natural setting that will provide us with the materials we need to make games and toys to tinker with and share with the whole family.

(4km/2h) Level 2

