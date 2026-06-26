Jeux géants et en bois sur la plage Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 1 août 2026.

Pont-l’Évêque

Jeux géants et en bois sur la plage

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Puissance 4, bowling, …

Tout public.

L’Association Pontépiscojeux apportera Puissance 4, bowling, Grand Dada, Domino et Jenga .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Jeux géants et en bois sur la plage

Connect 4, bowling, …

L’événement Jeux géants et en bois sur la plage Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme