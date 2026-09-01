Jeux Intergénérationnels Morcenx-la-Nouvelle
vendredi 11 septembre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Jeux Intergénérationnels
Parc Saint-Jours Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez participer aux Jeux intergénérationnels, organisé par le Ludobus.
Au programme, après-midi jeux avec le Ludobus à partir de 16h au coeur du Parc Saint-Jour puis soirée jeux avec Ludiklandes à partir de 20h à la Bourse du Travail
Venez participer aux Jeux intergénérationnels, organisé par le Ludobus.
Au programme, après-midi jeux avec le Ludobus à partir de 16h au coeur du Parc Saint-Jour puis soirée jeux avec Ludiklandes à partir de 20h à la Bourse du Travail .
Parc Saint-Jours Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English :
Come join the Intergenerational Games, organized by Ludobus.
The program includes an afternoon of games with the Ludobus starting at 4 p.m. in the heart of Parc Saint-Jour, followed by an evening of games with Ludiklandes starting at 8 p.m. at the Bourse du Travail.
L’événement Jeux Intergénérationnels Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morcenx
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