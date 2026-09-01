Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Jeux Intergénérationnels

Parc Saint-Jours Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez participer aux Jeux intergénérationnels, organisé par le Ludobus.

Au programme, après-midi jeux avec le Ludobus à partir de 16h au coeur du Parc Saint-Jour puis soirée jeux avec Ludiklandes à partir de 20h à la Bourse du Travail

Venez participer aux Jeux intergénérationnels, organisé par le Ludobus.

Au programme, après-midi jeux avec le Ludobus à partir de 16h au coeur du Parc Saint-Jour puis soirée jeux avec Ludiklandes à partir de 20h à la Bourse du Travail .

Parc Saint-Jours Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English :

Come join the Intergenerational Games, organized by Ludobus.

The program includes an afternoon of games with the Ludobus starting at 4 p.m. in the heart of Parc Saint-Jour, followed by an evening of games with Ludiklandes starting at 8 p.m. at the Bourse du Travail.

L’événement Jeux Intergénérationnels Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morcenx