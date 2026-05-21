Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle

Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle

Médiathèque du Pays Morcenais 12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques

Ouvert aux pitchouns dès 4 ans.

Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques

Ouvert aux pitchouns dès 4 ans. .

Médiathèque du Pays Morcenais 12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39

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English : Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle

Come and discover a whole host of stories for children with the magical characters

Open to children aged 4 and over.

L’événement Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx