Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle
Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle samedi 5 septembre 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle
Médiathèque du Pays Morcenais 12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns dès 4 ans.
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Ouvert aux pitchouns dès 4 ans. .
Médiathèque du Pays Morcenais 12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39
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English : Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle
Come and discover a whole host of stories for children with the magical characters
Open to children aged 4 and over.
L’événement Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx
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