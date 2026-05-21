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Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle

Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle

Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque du Pays Morcenais

Adresse : 12 place Léo Bouyssou

Ville : 40110 Morcenx-la-Nouvelle

Département : Landes

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Morcenx-la-Nouvelle

Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle

Médiathèque du Pays Morcenais 12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns dès 4 ans.
Venez découvrir une ribambelle d’histoires pour les enfants avec les personnages magiques
Ouvert aux pitchouns dès 4 ans.   .

Médiathèque du Pays Morcenais 12 place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 

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English : Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle

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Open to children aged 4 and over.

L’événement Racontage de dròlles Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morcenx

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