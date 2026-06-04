Amblainville

Jeux intervillages

7 rue du stade Amblainville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:00:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Défis, épreuves ludiques, esprit d’équipe et bonne humeur pour une journée placée sous le signe de la convivialité.

Les équipes participantes s’affronteront dans différentes animations pour tenter de remporter le titre.

Nous vous attendons nombreux pour venir encourager les équipes.

Organisé par l’Association Loisirs et Animations en Pays de Nacre.

Défis, épreuves ludiques, esprit d’équipe et bonne humeur pour une journée placée sous le signe de la convivialité.

Les équipes participantes s’affronteront dans différentes animations pour tenter de remporter le titre.

Nous vous attendons nombreux pour venir encourager les équipes.

Organisé par l’Association Loisirs et Animations en Pays de Nacre. .

7 rue du stade Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France +33 7 71 25 26 41 pelleserge@gmail.com

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English :

Challenges, fun events, team spirit and good humor for a day dedicated to conviviality.

Participating teams will compete in a variety of events in a bid to win the title.

We look forward to seeing you there to cheer on the teams.

Organized by the Association Loisirs et Animations en Pays de Nacre.

L’événement Jeux intervillages Amblainville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre