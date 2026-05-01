Jeux intervillages et apéro concert Drulhe
Jeux intervillages et apéro concert Drulhe samedi 23 mai 2026.
Drulhe
Jeux intervillages et apéro concert
Drulhe Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Jeux intervillages et apéro concert. 14h30 jeux intervillages, équipes de 6 minimum, ouvert à tous. Inscriptions 06 48 81 99 54 animé par Malt 3. 19h apéro concert animé par le groupe Potos feu et Malt 3. Restauration sur place. Rendez-vous au stade et au camping municipal. (Comité des fêtes) .
Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 48 81 99 54
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English :
L’événement Jeux intervillages et apéro concert Drulhe a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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