Drulhe

Jeux intervillages et apéro concert

Drulhe Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Jeux intervillages et apéro concert. 14h30 jeux intervillages, équipes de 6 minimum, ouvert à tous. Inscriptions 06 48 81 99 54 animé par Malt 3. 19h apéro concert animé par le groupe Potos feu et Malt 3. Restauration sur place. Rendez-vous au stade et au camping municipal. (Comité des fêtes) .

Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 48 81 99 54

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English :

L’événement Jeux intervillages et apéro concert Drulhe a été mis à jour le 2026-04-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)