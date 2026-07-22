Jeux Intervillages Salle des fêtes Saint-Péreuse

Informations pratiques

Saint-Péreuse

Jeux Intervillages

Salle des fêtes Mairie Saint-Péreuse Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Jeux Intervillages

Saint-Péreuse/Dommartin/Châtin-Saint-Hialire-en-Morvan/Saint-Léger-de-Fougeret

Buvette et restauration sur place midi et soir .

Salle des fêtes Mairie Saint-Péreuse 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-st-hilaire-en-morvan@wanadoo.fr

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English : Jeux Intervillages

L’événement Jeux Intervillages Saint-Péreuse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs