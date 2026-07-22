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AGENDA · Saint-Péreuse

Jeux Intervillages Salle des fêtes Saint-Péreuse

dimanche 2 août 2026 · Salle des fêtes · Saint-Péreuse

Jeux Intervillages Salle des fêtes Saint-Péreuse

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Mairie
Ville
58120 Saint-Péreuse
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Péreuse

Jeux Intervillages

Salle des fêtes Mairie Saint-Péreuse Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Jeux Intervillages
Saint-Péreuse/Dommartin/Châtin-Saint-Hialire-en-Morvan/Saint-Léger-de-Fougeret
Buvette et restauration sur place midi et soir   .

Salle des fêtes Mairie Saint-Péreuse 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mairie-st-hilaire-en-morvan@wanadoo.fr

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English : Jeux Intervillages

L’événement Jeux Intervillages Saint-Péreuse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs