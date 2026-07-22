Jeux Intervillages Salle des fêtes Saint-Péreuse
dimanche 2 août 2026 · Salle des fêtes · Saint-Péreuse
Informations pratiques
Saint-Péreuse
Jeux Intervillages
Salle des fêtes Mairie Saint-Péreuse Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 21:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Jeux Intervillages
Saint-Péreuse/Dommartin/Châtin-Saint-Hialire-en-Morvan/Saint-Léger-de-Fougeret
Buvette et restauration sur place midi et soir .
Salle des fêtes Mairie Saint-Péreuse 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-st-hilaire-en-morvan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux Intervillages
L’événement Jeux Intervillages Saint-Péreuse a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs