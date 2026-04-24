Jeux & jazz Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz

Les Moutiers-en-Retz

Jeux & jazz

Place de l’Eglise Madame Jardin de la Mairie Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Rendez-vous aux Moutiers-en-Retz pour à vivre une journée hors du commun, placée sous le signe du jeu et de la musique.

Un après-midi ludique et poétique

des jeux en bois surdimensionnés alliant stratégie, équilibre et patience seront proposés à tous les âges, favorisant la convivialité et le plaisir de jouer ensemble.

en parallèle, “La Diagonale du Jazz” offrira une expérience originale mêlant parties d’échecs et improvisations musicales, portée par le saxophoniste et joueur d’échecs Fanch Minous.

Une fête qui marquera les esprits par son originalité et sa richesse artistique. Familles, amis, curieux et mélomanes y trouveront leur bonheur.

Laissez-vous emporter par la magie des jeux, par la danse des notes, par l’atmosphère chaleureuse des Moutiers-en-Retz.

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame Jardin de la Mairie Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

Rendezvous at Moutiers-en-Retz for an extraordinary day of games and music.

L’événement Jeux & jazz Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic