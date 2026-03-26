Jeux Olympizz et Banquet A Tavola !

Samedi 6 juin 2026 de 15h à 21h. Place Antoine Maurel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Après-midi conviviale avec des jeux et épreuves sur le thème de la pizz

Au programme concours du crachat de noyau, chamboule pizz, course slalom… avec exposition et démonstration éventuelle des fours créés pendant les ateliers en amont.

Puis soirée avec un banquet participatif autour de la cuisine italienne pour les habitants et familles du quartier ainsi que pour l’ensemble des publics et réseaux du Relais des Possibles.



Déroulé

De 15h à 18h Les Jeux Olympizz

A partir de 18h30 Banquet A Tavola !



Derrière Bon Pizz , il y a Jacques Huygevelde, comédien et artisan ; et Sarah Jézéquel, diplômée aide médico-psychologique. Ils proposent ces ateliers un peu partout en France depuis 3 ans.



Programmation du Relais des Possibles en collaboration avec Bon Pizz avec le soutien avec le soutien de la Biennale d’Aix, Métropole, Conseil départemental 13 .

Place Antoine Maurel Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Friendly afternoon with games and challenges on the theme of pizz

L’événement Jeux Olympizz et Banquet A Tavola ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence