Jeux patrimoniaux, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Jeux patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La ludothèque s’installe en plein air sur la place Henri IV ! Venez tester votre agilité et vos connaissances en famille grâce à une sélection de grands jeux en bois et de puzzles historiques inédits sur la ville de La Flèche.

• Sur la place Henri IV : Samedi 10h 12h – 14h 18h

(Repli école Pape Carpantier)

• En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire

• À la Ludothèque (en intérieur) : Ouverture classique tout public le vendredi de 19h à 22h30 (soirée jeux) et le samedi de 9h à 12h.

️ Gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux !

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

La ludothèque s’installe en plein air sur la place Henri IV ! Venez tester votre agilité et vos connaissances en famille grâce à une sélection de grands jeux en bois et de puzzles historiques inédits…

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