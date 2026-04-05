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Jeux patrimoniaux, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Jeux patrimoniaux, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Jeux patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La ludothèque s’installe en plein air sur la place Henri IV ! Venez tester votre agilité et vos connaissances en famille grâce à une sélection de grands jeux en bois et de puzzles historiques inédits sur la ville de La Flèche.
• Sur la place Henri IV : Samedi 10h 12h – 14h 18h
(Repli école Pape Carpantier)
• En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire
• À la Ludothèque (en intérieur) : Ouverture classique tout public le vendredi de 19h à 22h30 (soirée jeux) et le samedi de 9h à 12h.
️ Gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux !

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
La ludothèque s’installe en plein air sur la place Henri IV ! Venez tester votre agilité et vos connaissances en famille grâce à une sélection de grands jeux en bois et de puzzles historiques inédits…

©MINISTERE CULTURE

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