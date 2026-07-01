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AGENDA · Hercé

Jeux pour tous et Info Jeunes Hercé Salle communale Hercé

vendredi 17 juillet 2026 · Salle communale · Hercé

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle communale
Adresse
6 rue St Pierre
Ville
53120 Hercé
Département
Mayenne
Tarif

Hercé

Jeux pour tous et Info Jeunes Hercé

Salle communale 6 rue St Pierre Hercé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

Salle communale 6 rue St Pierre Hercé 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Hercé Hercé a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme