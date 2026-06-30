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AGENDA · Levaré

Jeux pour tous et Info Jeunes Levaré Salle communale Levaré

mardi 25 août 2026 · Salle communale · Levaré

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle communale
Adresse
Route de la Dorée
Ville
53120 Levaré
Département
Mayenne
Tarif

Levaré

Jeux pour tous et Info Jeunes Levaré

Salle communale Route de la Dorée Levaré Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

Salle communale Route de la Dorée Levaré 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Levaré Levaré a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme