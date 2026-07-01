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AGENDA · Oisseau

Jeux pour tous et Info Jeunes Oisseau Salle du Bignon Oisseau

jeudi 16 juillet 2026 · Salle du Bignon · Oisseau

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle du Bignon
Adresse
Rue du Bignon
Ville
53300 Oisseau
Département
Mayenne
Tarif

Oisseau

Jeux pour tous et Info Jeunes Oisseau

Salle du Bignon Rue du Bignon Oisseau Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

Salle du Bignon Rue du Bignon Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Oisseau Oisseau a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme