Jeux pour tous et Info Jeunes Oisseau Salle du Bignon Oisseau
jeudi 16 juillet 2026 · Salle du Bignon · Oisseau
Informations pratiques
Oisseau
Jeux pour tous et Info Jeunes Oisseau
Salle du Bignon Rue du Bignon Oisseau Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre,de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …) .
Salle du Bignon Rue du Bignon Oisseau 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35 mij53@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a moment of leisure, meeting, discussions….
L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Oisseau Oisseau a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme