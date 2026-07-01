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AGENDA · Vieuvy

Jeux pour tous et Info Jeunes Vieuvy Salle communale Vieuvy

vendredi 31 juillet 2026 · Salle communale · Vieuvy

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle communale
Adresse
1 la cour d'école
Ville
53120 Vieuvy
Département
Mayenne
Tarif

Vieuvy

Jeux pour tous et Info Jeunes Vieuvy

Salle communale 1 la cour d’école Vieuvy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Venez profiter d’un moment de loisirs, de rencontre, de discussions….
Animation gratuite et ludique ouverte à tous (enfants, parents, grands-parents, …) autour des jeux de société.
Seul ou à plusieurs, arrivez quand vous voulez afin de passer un bon moment.
Possibilité d’avoir en même temps des informations sur diverses thématiques (se loger, se déplacer, s’engager, se divertir, partir à l’étranger, travailler, …)   .

Salle communale 1 la cour d’école Vieuvy 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 72 37 08 35  mij53@orange.fr

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English :

Come and enjoy a moment of leisure, meeting and discussion….

L’événement Jeux pour tous et Info Jeunes Vieuvy Vieuvy a été mis à jour le 2026-06-30 par Bocage Mayennais Tourisme