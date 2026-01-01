Jeux pour tous Schœnau

Jeux pour tous

4 rue de la Mairie Schœnau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Début : Mercredi 2026-01-28 09:30:00

fin : 2026-01-28 11:30:00

2026-01-28 2026-02-11 2026-03-25 2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24

Sans inscription, venez quand vous voulez ! Ouvert à tous les âges. Venez nombreux pour découvrir de nouveaux jeux !

Venez découvrir nos jeux modernes et ludiques.

Seul, à plusieurs, entre amis… il y en pour tous les goûts et pour tous les public ! 0 .

4 rue de la Mairie Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 31 mairie.secretariat@schoenau.fr

English :

No registration required, just turn up whenever you like! Open to all ages. Come one, come all to discover new games!

