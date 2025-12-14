Soirée tartes flambées Schœnau
Soirée tartes flambées Schœnau dimanche 24 mai 2026.
Soirée tartes flambées
Schœnau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Dimanche 2026-05-24
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Feu de bois, tartes croustillantes, rires et convivialité au programme!
Ambiance musicale assurée par DJ Narno Animation .
Schœnau 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 80 52 mairie.schoenau@wanadoo.fr
English :
Wood fire, crispy pies, laughter and fun!
