Jeux sportifs en famille Les estivales Neuville-aux-Bois lundi 27 juillet 2026.

Neuville-aux-Bois

Jeux sportifs en famille Les estivales

Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Les Estivales continuent à Neuville-aux-Bois avec une animation sportive à partager en famille !

Lundi 27 juillet

Parc des sports

De 14h à 18h

Les Estivales continuent avec une animation sportive à partager en famille !

Lundi 27 juillet

Parc des sports

De 14h à 18h

Au programme

Jeux sportifs

Activités en famille

Animations avec la Maison des Jeunes

Venez profiter d’un après-midi sportif, ludique et convivial au parc des sports ! .

Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Estivales festival continues in Neuville-aux-Bois with a sports event the whole family can enjoy!

Monday, July 27

Sports Park

From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Jeux sportifs en famille Les estivales Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45