Jeux sportifs en famille Les estivales Neuville-aux-Bois
Jeux sportifs en famille Les estivales Neuville-aux-Bois lundi 27 juillet 2026.
Neuville-aux-Bois
Jeux sportifs en famille Les estivales
Neuville-aux-Bois Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Les Estivales continuent à Neuville-aux-Bois avec une animation sportive à partager en famille !
Lundi 27 juillet
Parc des sports
De 14h à 18h
Les Estivales continuent avec une animation sportive à partager en famille !
Lundi 27 juillet
Parc des sports
De 14h à 18h
Au programme
Jeux sportifs
Activités en famille
Animations avec la Maison des Jeunes
Venez profiter d’un après-midi sportif, ludique et convivial au parc des sports ! .
Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
The Estivales festival continues in Neuville-aux-Bois with a sports event the whole family can enjoy!
Monday, July 27
Sports Park
From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
L’événement Jeux sportifs en famille Les estivales Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par ADRT45
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