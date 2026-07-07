Jeux vidéo Moss Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Informations pratiques

Guérande

Jeux vidéo Moss

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-08-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

Immergez-vous en réalité virtuelle dans l’univers attachant de Moss, un jeu d’action-aventure et de réflexion.

Sur casque de réalité virtuelle, avec projection sur écran pour plus de convivialité !

Dès 9 ans

Animation proposée autour de l’univers médiéval fantastique de John Howe Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .

Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.

Organisez votre parcours et découvrez tous les lieux sur voyages-fantastiques.cap-atlantique.fr .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Jeux vidéo Moss Guérande a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44