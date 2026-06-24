Informations pratiques

Plouarzel

Jeux vidéos et de société en famille

Médiathèque Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Evènement Partir en livres, thématique Nos petits et grands héros jeux vidéos (dès 7 ans) et jeux de société sur vos héros préférés. .

Médiathèque Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94

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English :

L’événement Jeux vidéos et de société en famille Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE