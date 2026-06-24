AGENDA · Plouarzel
Jeux vidéos et de société en famille Plouarzel
vendredi 10 juillet 2026 · Plouarzel
Informations pratiques
Plouarzel
Jeux vidéos et de société en famille
Médiathèque Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:30:00
fin : 2026-07-10 18:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Evènement Partir en livres, thématique Nos petits et grands héros jeux vidéos (dès 7 ans) et jeux de société sur vos héros préférés. .
Médiathèque Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 89 34 94
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English :
L’événement Jeux vidéos et de société en famille Plouarzel a été mis à jour le 2026-06-24 par OT IROISE BRETAGNE
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