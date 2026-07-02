Jeux’intervillages Stade de Franchevelle Franchevelle
samedi 1 août 2026 · Stade de Franchevelle · Franchevelle
Informations pratiques
Franchevelle
Jeux’intervillages
Stade de Franchevelle Rue du Marquis de Mailly Franchevelle Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01 23:50:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez à Franchevelle pour assister aux jeux intervillages comme à l’ancienne piscine, tir à la corde …
Des animations pour enfants seront disponibles.
Buvette et restauration à partir de midi.
À 19h30, concert d’Ad’Line (pop, rock, folk) puis soirée dansante avec un dj.
Venez passez un bon moment et vous amusez avec nous. .
Stade de Franchevelle Rue du Marquis de Mailly Franchevelle 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 07 36 55
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English : Jeux’intervillages
L’événement Jeux’intervillages Franchevelle a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD