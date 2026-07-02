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AGENDA · Franchevelle

Jeux’intervillages Stade de Franchevelle Franchevelle

samedi 1 août 2026 · Stade de Franchevelle · Franchevelle

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Stade de Franchevelle
Adresse
Rue du Marquis de Mailly
Ville
70200 Franchevelle
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Franchevelle

Jeux’intervillages

Stade de Franchevelle Rue du Marquis de Mailly Franchevelle Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01 23:50:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez à Franchevelle pour assister aux jeux intervillages comme à l’ancienne piscine, tir à la corde …
Des animations pour enfants seront disponibles.
Buvette et restauration à partir de midi.
À 19h30, concert d’Ad’Line (pop, rock, folk) puis soirée dansante avec un dj.
Venez passez un bon moment et vous amusez avec nous.   .

Stade de Franchevelle Rue du Marquis de Mailly Franchevelle 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 07 36 55 

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English : Jeux’intervillages

L’événement Jeux’intervillages Franchevelle a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD