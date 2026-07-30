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AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Jim Queen projection + karaoké Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

samedi 15 août 2026 · Cinéma de la Plage · Hauteville-sur-Mer

Jim Queen projection + karaoké Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma de la Plage
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Jim Queen projection + karaoké

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Jim Queen projection + karaoké au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
Échange avec L’Amicale à Paillettes.   .

Cinéma de la Plage 34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Jim Queen projection + karaoké

L’événement Jim Queen projection + karaoké Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Coutances Tourisme

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