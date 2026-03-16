JO DU BERGER Boutx
JO DU BERGER Boutx jeudi 13 août 2026.
JO DU BERGER
LE MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Olympiades, spectacle de r apaces, marché d’artisans et DJ.
Programme à venir. .
LE MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Olympics, r apace show, craft market and DJ.
L’événement JO DU BERGER Boutx a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE