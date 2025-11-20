WEEK-END D’ANNIVERSAIRE 60 ANS DU MOURTIS Boutx
Montée en raquettes et ski de randonnée, slalom, concert et feu d’artifice pour célébrer les 60 ans du Mourtis.
Week-end déguisé (années 60 à 80).
Samedi 7 février
– Montée en raquettes et ski de randonnée encadrée par l’ESF pour voir le coucher du soleil au sommet de la station
– Concert after ski à l’Artigue
– DJ Set au front de neige
– Feu d’artifice
Dimanche 8 février
– Concert itinérant Les Fantaskes (à confirmer)
– Slalom ESF
– Challenge multi-activités ouvert à tous
– Pot d’accueil .
English :
Snowshoeing and ski touring, slalom, concert and fireworks to celebrate 60 years of Le Mourtis.
Costume weekend (60s to 80s).
German :
Aufstieg mit Schneeschuhen und Tourenski, Slalom, Konzert und Feuerwerk zur Feier des 60-jährigen Bestehens von Le Mourtis.
Verkleidetes Wochenende (60er bis 80er Jahre).
Italiano :
Ciaspolate e sci alpinismo, slalom, concerto e fuochi d’artificio per festeggiare i 60 anni di Le Mourtis.
Weekend mascherato (anni ’60-’80).
Espanol :
Raquetas de nieve y esquí de travesía, slalom, concierto y fuegos artificiales para celebrar los 60 años de Le Mourtis.
Fin de semana disfrazado (de los 60 a los 80).
