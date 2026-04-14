Jobs d’été : Mode d’emploi, Structure Information Jeunesse, Domont
Jobs d’été : Mode d’emploi, Structure Information Jeunesse, Domont mercredi 29 avril 2026.
Jobs d’été : Mode d’emploi Mercredi 29 avril, 14h00 Structure Information Jeunesse Val-d’Oise
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00
Info Jeunes : Jobs d’été, mode d’emploi !
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