Préparation Au Grand Oral du Bac, Salle des Fêtes Régis Ponchard – Parc de la Mairie de Domont, Domont

Préparation Au Grand Oral du Bac Lundi 27 avril, 10h00 Salle des Fêtes Régis Ponchard – Parc de la Mairie de Domont Val-d’Oise

Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T10:00:00+02:00 – 2026-04-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T10:00:00+02:00 – 2026-04-27T16:30:00+02:00

PRÉPARE TON GRAND ORAL !

Tu es en Terminale ? Viens booster ton éloquence avec Info Jeunes Domont ! En partenariat avec la compagnie « Rendez-moi mes sentiments », nous t’aidons à assurer le jour J.

✅ Au programme :

Gagner en confiance à l’oral

Travailler ta posture et ton expressivité

Structurer un discours percutant

Lundi 27 avril 2026

10h00 – 12h30 et 14h00 – 16h30

Lieu : Salle des fêtes Régis Ponchard, Domont

GRATUIT (sur inscription obligatoire)

Infos & Inscriptions : 01 74 04 23 50

Mail : sij@domont.fr

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Viens t’entraîner au Grand Oral du Bac ! Oral bac