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AGENDA · Cordemais

Jolly Roger Cordemais

mardi 14 juillet 2026 · Cordemais

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
44360 Cordemais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5.5 5.5

Cordemais

Jolly Roger

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Comme Barbe Noir ou Anne Bonny, invente ton nom de capitaine, choisis tes symboles et réalise un véritable drapeau de pirate sur tissu noir. À toi de hisser tes couleurs !
Activité pour les 6/10 ans.   .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80  contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Jolly Roger Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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