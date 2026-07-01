Informations pratiques

Cordemais

Jolly Roger

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Comme Barbe Noir ou Anne Bonny, invente ton nom de capitaine, choisis tes symboles et réalise un véritable drapeau de pirate sur tissu noir. À toi de hisser tes couleurs !

Activité pour les 6/10 ans. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Jolly Roger Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay