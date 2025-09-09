Jonathan Livingston Le Goéland International Visual Theatre Paris
Jonathan Livingston Le Goéland International Visual Theatre Paris jeudi 15 janvier 2026.
Danse, musique et LSF – Spectacle VV, danse, LSF et en français – Dès 10 ans – 1h
Jonathan ne veut pas seulement voler pour chercher à manger. Il rêve d’aller plus haut, plus loin. Mais son clan le rejette. Isolé, il découvre qu’il n’est pas le seul à vouloir autre chose. Avec danse, musique et langue des signes, ce spectacle visuel et poétique nous rappelle que chacun peut choisir son propre chemin.
Création : Bajo el mar et du collectif Ondes Urbaines
D’après l’œuvre de Richard Bach
Metteur en scène, adaptation et narrateur : Alexandre Bernhardt
Comédien : Martin Cros
Danse Hip-hop : Brice Mvie
Danse contemporaine : Lucie Romeyer
Musique : Pierre Luga
Création lumière : Thibaud Nogues
Jonathan Livingston, le Goéland est un spectacle sur la liberté et le dépassement de soi.
Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 17 janvier 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h00
jeudi, vendredi
de 19h00 à 20h00
payant
Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-15T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-17T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:00:00+02:00;2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:00:00+02:00;2026-01-17T18:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00
International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris
https://ivt.mapado.com/event/566511-jonathan-livingston-le-goeland?eventDate=2148602 +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre