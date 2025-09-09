Jonathan Livingston Le Goéland International Visual Theatre Paris

Jonathan Livingston Le Goéland International Visual Theatre Paris jeudi 15 janvier 2026.

Danse, musique et LSF – Spectacle VV, danse, LSF et en français – Dès 10 ans – 1h

Jonathan ne veut pas seulement voler pour chercher à manger. Il rêve d’aller plus haut, plus loin. Mais son clan le rejette. Isolé, il découvre qu’il n’est pas le seul à vouloir autre chose. Avec danse, musique et langue des signes, ce spectacle visuel et poétique nous rappelle que chacun peut choisir son propre chemin.

Création : Bajo el mar et du collectif Ondes Urbaines

D’après l’œuvre de Richard Bach

Metteur en scène, adaptation et narrateur : Alexandre Bernhardt

Comédien : Martin Cros

Danse Hip-hop : Brice Mvie

Danse contemporaine : Lucie Romeyer

Musique : Pierre Luga

Création lumière : Thibaud Nogues

Jonathan Livingston, le Goéland est un spectacle sur la liberté et le dépassement de soi.

Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 17 janvier 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarifs : de 27€ à 6€, voir le détail des tarifs sur notre billetterie en ligne

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-17T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:00:00+02:00;2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:00:00+02:00;2026-01-17T18:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.mapado.com/event/566511-jonathan-livingston-le-goeland?eventDate=2148602 +33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre