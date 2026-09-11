Jonsen Island Belza Classic Côte des Basques Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Jonsen Island Belza Classic

Côte des Basques Boulevard du Prince de Galles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Le Jonsen Island Belza Classic est une compétition internationale de longboard, se déroulant sur la plage de la Côte Des Basques à Biarritz. .

Côte des Basques Boulevard du Prince de Galles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Jonsen Island Belza Classic

L’événement Jonsen Island Belza Classic Biarritz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Biarritz