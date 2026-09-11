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Jonsen Island Belza Classic Côte des Basques Biarritz

vendredi 18 septembre 2026 · Côte des Basques · Biarritz

Jonsen Island Belza Classic Côte des Basques Biarritz

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Côte des Basques
Adresse
Boulevard du Prince de Galles
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Jonsen Island Belza Classic

Côte des Basques Boulevard du Prince de Galles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Le Jonsen Island Belza Classic est une compétition internationale de longboard, se déroulant sur la plage de la Côte Des Basques à Biarritz.   .

Côte des Basques Boulevard du Prince de Galles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Jonsen Island Belza Classic

L’événement Jonsen Island Belza Classic Biarritz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Biarritz

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