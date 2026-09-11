Jonsen Island Belza Classic Côte des Basques Biarritz
vendredi 18 septembre 2026 · Côte des Basques · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Jonsen Island Belza Classic
Côte des Basques Boulevard du Prince de Galles Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Le Jonsen Island Belza Classic est une compétition internationale de longboard, se déroulant sur la plage de la Côte Des Basques à Biarritz. .
Côte des Basques Boulevard du Prince de Galles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Jonsen Island Belza Classic
L’événement Jonsen Island Belza Classic Biarritz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Biarritz
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