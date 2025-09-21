Jorge Vistel Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

Jorge Vistel Quartet Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 4 mars 2026.

Avec son son distinctif, celui qui a collaboré avec les immenses Benny Golson, David Murray, Lewis Nash ou le regretté Roy Hargrove fusionne avec brio le jazz contemporain avec l’essence afro-cubaine. L’énergie qui s’en dégage est irrésistible et reflète la richesse rythmique et mélodique de ses racines. Sorcier des claves, Jorge Vistel appartient à une génération de musiciens cubains pour qui, loin de toute nostalgie, les traditions de leur île natale constituent un vivier rythmique des plus sophistiqués, qu’ils tentent d’assimiler aux concepts du jazz les plus contemporains. On n’est ainsi pas surpris d’apprendre qu’il a étudié auprès de Steve Coleman et que Greg Osby, dix ans en arrière, a publié l’un de ses albums sur son propre label.

Jorge Vistel récemment débarqué fait sensation depuis qu’il promène sa trompette dans les clubs de la capitale.

Le mercredi 04 mars 2026

de 20h00 à 22h00

25 euros

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05