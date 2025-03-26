JOSEPH KAMEL – ZENITH DE CAEN Caen

JOSEPH KAMEL Début : 2026-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Joseph Kamel la révélation caennaise, en concert exceptionnel au Zénith de CaenAvec un premier album « Miroirs » déjà multi-certifié, porté par les titres à succès « Celui qui part », ou encore « Beau », Joseph Kamel s’impose aujourd’hui comme LA nouvelle voix de la scène pop/variété française. Avec une musique à l’image de sa voix : percutante, profonde et inspirante, il séduit par sa polyvalence et son talent. Artiste complet, auteur-compositeur-interprète, il coécrit aussi le tube du caennais Pierre Garnier « Ceux qu’on était » déjà certifié single de diamant, et figure aux crédits de son album « Chaque seconde ».Après s’être initié à la scène en assurant premières parties de Julien Doré, avec qui il partage aujourd’hui le titre certifié Beau . Son premier album« Miroirs », empreint d’émotions et de réflexions sur la vie d’un jeune homme de 28 ans, lui permet depuis 2023 de conquérir les cœurs sur les scènes de France et de Belgique. Parce qu’il ne s’éloigne jamais très loin de Caen, sa ville, c’est ici chez lui qu’il vivra son tout premier concert à l’affiche d’un Zénith. L’occasion pour lui de partager ses émotions et sa musique avec son public caennais, dans la ville qui l’a vu évoluer. Une soirée à ne surtout pas manquer, entre énergie, douceur et sincérité.

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14