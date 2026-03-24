Josselin au fil des légendes Office de tourisme Josselin
Josselin au fil des légendes Office de tourisme Josselin mercredi 29 juillet 2026.
Josselin au fil des légendes
Office de tourisme 1 Rue Georges Le Berd Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Petite cité de caractère en bordure du canal et du pays des Brocéliande, Josselin vit au rythme de l’Histoire et de ses légendes. Eléanore, Héritière de la Table Ronde, vous tisse le fil des contes et anecdotes historiques dans les ruelles de la vieille ville médiévale pour un voyage à travers le temps.
Rendez-vous à 13h45, à l’office de tourisme.
Fin de visite à 16h.
Tous les mercredis du 15/07 au 19/08.
Côté pratique prévoir chaussures adaptées à la marche et porte-bébé (4 km, impraticable en poussette, rues pavées et marches).
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange par ex.) ou tout autre événement exceptionnel. .
Office de tourisme 1 Rue Georges Le Berd Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43
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English :
L’événement Josselin au fil des légendes Josselin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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