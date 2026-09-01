Informations pratiques

Chartres

Joue-moi une histoire Spectacle du Conservatoire

10 rue Maurice Hallé Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Contes musicaux Programme Les classes de flûte traversière, flûte à bec et harpe du CRD de Chartres vous racontent en musique trois histoires mêlant rêves et poésie, dont

Le rêve de Tom, de Catherine Baert Au cours d’une belle journée de printemps, Tom s’ennuie. Il décide de partir à l’aventure avec son cheval. Mais que va lui réserver cette aventure dans la forêt ? Venez voyager en Irlande au travers d’un conte musical pour toute la famille !

Brunehaut, de Gilles Cagnard Du donjon à la cour, Brunehaut, noble dame en sa tour, donne des ordres. Tandis que l’on s’affaire aux choses quotidiennes, elle élève son âme jusqu’aux portes du ciel en jouant sur sa harpe des mélodies nouvelles… .

10 rue Maurice Hallé Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Musical Tales Program: The cross-flute, recorder, and harp classes at the CRD in Chartres bring you three stories through music that blend dreams and poetry, including:

L’événement Joue-moi une histoire Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES