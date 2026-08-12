Jouer en orchestre PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes
samedi 14 novembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes
Informations pratiques
Jouer en orchestre PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 14 novembre 2026 – 14 juin 2027 Ille-et-Vilaine
Découvrir le plaisir de jouer ensemble au sein d’un orchestre
**Orchestre**
**Atelier enfants, adolescent·es & adultes**
**1 samedi par mois 10h – 12h**
Intervenante : Nathalie De Langlais
(Direction Orchestre Symphonique Ars Juvenis depuis 2022)
L’orchestre est un espace de rencontre où chaque instrument contribue à une œuvre commune.
Cordes frottées et bois se réunissent afin d’aborder des œuvres du répertoire. Justesse, précision du rythme, régularité du tempo, écoute des autres et découverte des techniques d’orchestre viennent compléter l’apprentissage des cours individuel. Le travail est présenté en fin de saison.
12 séances de novembre 2026 à juin 2027
Tout niveau
Tarif de 139 € à 177 € selon quotient familial
Un cours d’essai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T10:00:00.000+01:00
Fin : 2027-06-14T12:00:00.000+02:00
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http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb https://www.phakt.fr 0299651970 contact@phakt.fr
PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299651970
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