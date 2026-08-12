Informations pratiques

Jouer en orchestre PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 14 novembre 2026 – 14 juin 2027 Ille-et-Vilaine

Découvrir le plaisir de jouer ensemble au sein d’un orchestre

**Orchestre**

**Atelier enfants, adolescent·es & adultes**

**1 samedi par mois 10h – 12h**

Intervenante : Nathalie De Langlais

(Direction Orchestre Symphonique Ars Juvenis depuis 2022)

L’orchestre est un espace de rencontre où chaque instrument contribue à une œuvre commune.

Cordes frottées et bois se réunissent afin d’aborder des œuvres du répertoire. Justesse, précision du rythme, régularité du tempo, écoute des autres et découverte des techniques d’orchestre viennent compléter l’apprentissage des cours individuel. Le travail est présenté en fin de saison.

12 séances de novembre 2026 à juin 2027

Tout niveau

Tarif de 139 € à 177 € selon quotient familial

Un cours d’essai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2027-06-14T12:00:00.000+02:00

1

http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb https://www.phakt.fr 0299651970 contact@phakt.fr

PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299651970



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

