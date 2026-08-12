UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Jouer en orchestre PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes

samedi 14 novembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes

Jouer en orchestre PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
lundi 14 juin 2027
Lieu
PHAKT Centre Culturel Colombier
Adresse
5 place des Colombes 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Jouer en orchestre PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 14 novembre 2026 – 14 juin 2027 Ille-et-Vilaine

Découvrir le plaisir de jouer ensemble au sein d’un orchestre

**Orchestre**
**Atelier enfants, adolescent·es & adultes**
**1 samedi par mois 10h – 12h**
Intervenante : Nathalie De Langlais
(Direction Orchestre Symphonique Ars Juvenis depuis 2022)
L’orchestre est un espace de rencontre où chaque instrument contribue à une œuvre commune.
Cordes frottées et bois se réunissent afin d’aborder des œuvres du répertoire. Justesse, précision du rythme, régularité du tempo, écoute des autres et découverte des techniques d’orchestre viennent compléter l’apprentissage des cours individuel. Le travail est présenté en fin de saison.
12 séances de novembre 2026 à juin 2027
Tout niveau
Tarif de 139 € à 177 € selon quotient familial
Un cours d’essai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T10:00:00.000+01:00
Fin : 2027-06-14T12:00:00.000+02:00

1
http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb  https://www.phakt.fr 0299651970 contact@phakt.fr

PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299651970


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)