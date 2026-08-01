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Jouets et jeux en bois surdimensionnés Rue de Montanou Agen

lundi 17 août 2026 · Rue de Montanou · Agen

Jouets et jeux en bois surdimensionnés Rue de Montanou Agen

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue de Montanou
Adresse
Carré vert
Ville
47000 Agen
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Agen

Jouets et jeux en bois surdimensionnés

Rue de Montanou Carré vert Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 16:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Des jouets et des jeux en bois surdimensionnés en accès libre pour tout le monde !
L’occasion de partager un moment conviviale et ludique seul(e), en famille ou entre ami(e)s !
Des jouets et des jeux en bois surdimensionnés en accès libre pour tout le monde !
L’occasion de partager un moment conviviale et ludique seul(e), en famille ou entre ami(e)s !   .

Rue de Montanou Carré vert Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 43 75 01  asso.bal47@gmail.com

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English : Jouets et jeux en bois surdimensionnés

Oversized wooden toys and games available for everyone to enjoy!
A chance to share a fun and friendly moment—whether you’re alone, with family, or with friends!

L’événement Jouets et jeux en bois surdimensionnés Agen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen

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