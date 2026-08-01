Jouets et jeux en bois surdimensionnés Rue de Montanou Agen

Informations pratiques

Agen

Jouets et jeux en bois surdimensionnés

Rue de Montanou Carré vert Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 16:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Des jouets et des jeux en bois surdimensionnés en accès libre pour tout le monde !

L’occasion de partager un moment conviviale et ludique seul(e), en famille ou entre ami(e)s !

Des jouets et des jeux en bois surdimensionnés en accès libre pour tout le monde !

L’occasion de partager un moment conviviale et ludique seul(e), en famille ou entre ami(e)s ! .

Rue de Montanou Carré vert Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 43 75 01 asso.bal47@gmail.com

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English : Jouets et jeux en bois surdimensionnés

Oversized wooden toys and games available for everyone to enjoy!

A chance to share a fun and friendly moment—whether you’re alone, with family, or with friends!

L’événement Jouets et jeux en bois surdimensionnés Agen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen