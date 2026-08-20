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Jouez en mode XXL Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Jouez en mode XXL Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse, 44100 Nantes, France
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Jeux géants et jeux de construction, une nouvelle dimension pour jouer destinée aux petits et aux grands.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100


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