Jouez en mode XXL Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Jeux géants et jeux de construction, une nouvelle dimension pour jouer destinée aux petits et aux grands.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100



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