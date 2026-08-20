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Jouez en mode XXL Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 10:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Jeux géants et jeux de construction, une nouvelle dimension pour jouer destinée aux petits et aux grands.
Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100
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