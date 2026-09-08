Jouez en mode XXL, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Jouez en mode XXL Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Jeux géants et jeux de construction, une nouvelle dimension pour jouer destinée aux petits et aux grands.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Jeux géants et jeux de construction, une nouvelle dimension pour jouer destinée aux petits et aux grands.

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